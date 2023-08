Mario Balotelli, salta il matrimonio con Francesca: ora c'è Cecilia

Novità in amore per Mario Balotelli. È finita, dopo due anni, la love story tra il calciatore e Francesca Monti. La coppia era sul punto di convolare a nozze, come sussurravano gli amici più cari, ma lo sportivo ha preferito voltare pagina. L'attaccante non ha ufficializzato la rottura - del resto è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata - ma è stato pizzicato dai paparazzi di Chi in compagnia della nuova fiamma. La bionda Cecilia, con la quale Super Mario ha trascorso attimi di romanticismo e passione.