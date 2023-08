Leclerc in vacanza con la nuova fidanzata Alexandra: passione alle stelle

Il cuore di Charles Leclerc è tornato a battere. Il pilota fa coppia fissa da qualche tempo con la giovane studentessa Alexandra Saint Mleux. La nuova coppia, unita dallo scorso gennaio, non si nasconde più ed è stata pizzicata dai paparazzi di Chi in Corsica, durante una vacanza piena di passione e romanticismo. Tra giochi in mare e affettuosi abbracci e baci alla studentessa di Storia dell'Arte, ora lo sportivo ha definitivamente ufficializzato il nuovo legame, che nei mesi scorsi aveva cercato di proteggere con un velo di segretezza. In passato il 25enne è stato legato alla studentessa di Architettura Charlotte Sine, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, cioè la più antica società del Principato che gestisce tutto il settore dell'intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi.