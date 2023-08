"Belen e Stefano stanno ancora insieme, crisi finta": l'incredibile retroscena

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe tutta una farsa. È quanto scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: alcuni amici della coppia avrebbero assicurato che i due avrebbero messo in atto una strategia per scopi lavorativi. Non ci sarebbe stato dunque alcun tradimento da parte di De Martino, come insinuato da qualcuno (e implicitamente dalla stessa Rodriguez che ha postato su Instagram un video di alcuni cervi con lunghe corna ). Persone vicine a Belen e Stefano avrebbero parlato di "una strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario".

Il futuro in tv di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Di recente Belen ha detto addio a Mediaset: non è tra le protagoniste della prossima stagione televisiva. Non condurrà più né Tu si que vales né Le Iene. Il marito De Martino, che dopo l'addio alla danza ha iniziato a darsi da fare come presentatore, è invece in attesa di conferme per alcuni format Rai. Ad oggi nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ormai da anni protagonisti del gossip italiano. Belen e De Martino sono sposati dal 2013 e nonostante i vari tira e molla non hanno mai divorziato ufficialmente.