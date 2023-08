Carlos Sainz ha una nuova fidanzata: chi è Rebecca Donaldson

Nuovo amore per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è stato pizzicato in dolce compagnia: quella della modella Rebecca Donaldson. I due sono stati beccati dai paparazzi di Hola in Sardegna, a bordo di uno yacht, insieme ad un gruppo di amici. Tra lo sportivo e l'affascinante ragazza baci, abbracci e tanta complicità. Non è la prima volta che vengono avvistati insieme: Sainz e Rebecca sono stati visti anche a Milano e Londra. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.