Aurora Ramazzotti tutta nuda, critiche feroci: la sua risposta è epica

Aurora Ramazzotti tutta nuda in Costa Smeralda. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua vacanza: tra le foto anche una in cui appare tutta nuda mentre è intenta a farsi la doccia. Un'immagine che ha subito scatenato gli utenti: "Sei una mamma, dovresti evitare", è il monito di molti; "Inutile mettersi in mostra così", hanno scritto altri. C'è poi chi ha difeso Aurora: "Brava, fai bene". E non è tardata ad arrivare la risposta della giovane conduttrice...