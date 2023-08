Irina Shayk, vacanza sexy senza Tom Brady: in topless davanti all'ex Bradley Cooper

Irina Shayk e Bradley Cooper , vacanze da ex-coppia. Nonostante la fine della relazione tra la modella e l'attore i due sono rimasti in ottimi rapporti , soprattutto per la figlia Lea con cui hanno trascorso le vacanze estive.

A mostrare attimi di spensieratezza e divertimento è proprio la Shayk, che ha da poco ritrovato l'amore con Tom Brady, che su Instagram ha postato alcune foto che la ritraggono in topless e super sexy appoggiata su alcune rocce in spiaggia, foto che sembrano essere state scattate proprio dall'attore citato dalla modella nella didascalia come LB (Leonard Bernstein), anche detto Il Maestro. Tra i vari frame anche una foto dello stesso Bradley Cooper ritratto sdraiato su una canoa. Insomma l'amicizia tra ex in alcuni casi, esiste.