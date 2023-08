Federica Pellegrini si prepara al parto e spunta un indizio sul nome della figlia

Federica Pellegrini non vede l'ora di stringere tra le braccia la sua bambina. La Divina è in attesa della prima figlia, che dovrebbe nascere tra dicembre e gennaio. In questo periodo l'ex nuotatrice è alle prese con il corredino della piccola, come mostrato in alcune storie sui social network. In una condivisa su Instagram si vede il marito Matteo Giunta che tiene sul petto una tutina rosa; in un'altra la sportiva ha mostrato alcuni prodotti di bellezza per donne in gravidanza.