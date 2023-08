Elisabetta Canalis rivede l'ex marito Brian Perri per un'occasione speciale

Elisabetta Canalis e l'ex marito Brian Perri di nuovo insieme dopo il divorzio. La coppia si è riunita per un'occasione speciale: il primo allenamento di hockey sul ghiaccio della figlia Skyler Eva, che oggi ha 8 anni, al Toyota Sports Center. Nelle immagini l'ex Velina di Striscia la notizia e il chirurgo ortopedico posano sorridenti: un modo per far vedere alla loro bambina che, nonostante la separazione, saranno sempre dei genitori presenti e amorevoli. Anche per questo la Canalis ha deciso di restare a vivere a Los Angeles, anziché rientrare in Italia come sogna ormai da tempo.