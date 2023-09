Piqué e i problemi con Clara: Shakira di nuovo sul piede di guerra

Ancora tensione tra Shakira e Gerard Piqué . I due non riuscirebbero a trovare un accordo sull'affidamento dei figli Milan e Sasha , che hanno rispettivamente dieci e otto anni. La cantante non vuole che i bambini abbiano un rapporto con Clara Chia Marti , attuale fidanzata dell'ex calciatore nonché la donna che è riuscita ad allontanare definitivamente Piqué e la musicista dopo un lungo periodo di crisi. Una bufera mediatica piuttosto pesante, alimentata dall'ormai revenge song di Shakira , che ha turbato la serenità di Clara , fino a un anno fa una perfetta sconosciuta, che oggi si trova a dover fare i conti con ansia, attacchi di panico, depressione.

Shakira ancora contro Clara Chia Marti

“Piqué e Clara Chia hanno acquistato una casa dove vivono insieme e continuano la relazione. Succede che questa ragazza, Clara Chía, ha problemi psicologici e allora Shakira ne ha approfittato per dire 'Non voglio che i miei figli stiano con questa ragazza'”, ha fatto sapere il giornalista Javier Cerian durante il programma tv Gli Implacables. “I bambini dicono: 'Papà sta tutto il giorno al cellulare e non ci regala nemmeno un pallone'. Questa è la realtà, ecco perché si annoiano con Piqué. E Shakira non vuole questo", ha aggiunto, accusando così l'ex difensore del Barcellona di essere più attento ad altro che ai suoi figli. Per questo motivo Shakira, che ha lasciato la Spagna dove si era trasferita per amore di Piqué ed è tornata a vivere a Miami, sarebbe pronta a chiedere l'affido esclusivo dei suoi bambini.

Shakira e la verità sulla sua vita privata

Stando sempre alle parole di Cerian, inoltre, Shakira sarebbe al momento ancora single. Per tutta l'estate si è vociferato di svariati flirt: dal pilota Lewis Hamilton al giocatore di basket Jimmy Butler, passando per l'attore Tom Cruise e il cantante Drake. “Shakira non sta con nessuno e non starà con nessuno ancora per un po' perché è ancora mezza ferita, non si è ripresa da quello che è successo. Canta molto, guadagna soldi, ma il suo cuore è distrutto. Non ha ancora superato la distruzione della sua famiglia".