Totti, l'ex fidanzata Maria Mazza si è sposata a Ibiza

Maria Mazza, l'ex fidanzata di Francesco Totti, si è sposata. La soubrette napoletana - nota per il ruolo di Dottoressa ad Avanti un altro - è convolata a nozze con il compagno Amedeo Quagliata . La coppia ha una figlia, Sveva , nata nel 2014. Il matrimonio è stato celebrato a Ibiza: la showgirl ha condiviso su Instagram alcuni scatti dell'evento. "La mia famiglia, il mio mondo. E tu piccola mia eri la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo", ha scritto. Per Maria si tratta del secondo matrimonio : nel 2005 ha sposato Ludovico Lieto, ma tre anni dopo si è separata. La relazione con Amedeo va avanti dal 2013.

La storia d'amore tra Totti e Maria Mazza

Francesco Totti e Maria Mazza sono stati legati nei primi anni Duemila. La relazione è durata circa due anni e mezzo. In una vecchia intervista la showgirl ha ammesso di non aver mantenuto alcun rapporto con lo sportivo: "Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora". Dopo la separazione di Totti e Ilary Maria ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa.

Chi è Maria Mazza

Classe 1975, Maria Mazza è una showgirl, modella e attrice napoletana. Dopo il terzo posto a Miss Italia nel 1996 ha lavorato parecchio in televisione. Da Domenica In a Stracult, da I Raccomandati a Piazza Grande, solo per citarne alcuni. Dal 2012 ricopre il ruolo della Dottoressa ad Avanti un altro.