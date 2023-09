Johnny Depp e Jenna Ortega insieme: cosa sta succedendo tra i due attori

Johnny Depp ha una relazione con la giovane Jenna Ortega, la famosa Mercoledì di Netflix? Il gossip è stato diffuso da Deuxmoi: i due attori, lui 60 anni lei 20, sarebbero stati avvistati insieme. Dopo che il rumor ha fatto il giro del mondo i diretti interessati hanno rotto il silenzio per chiarire la faccenda. "È così ridicolo che non riesco nemmeno a ridere", ha scritto la Ortega su Instagram. "Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp in vita mia. Per favore, smettetela di diffondere bugie e lasciateci in pace".