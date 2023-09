"Mega lite a Tale e Quale Show: lo scherzo finisce male"

Non parte nel migliore dei modi la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il varietà di Carlo Conti tornerà su Rai 1 il prossimo venerdì 22 settembre. Stando ad una segnalazione sul web di Deianira Marzano ci sarebbe stata una lite tra due concorrenti del cast. Pare che una Vippona abbia iniziato a dare di matto dopo che un collega le ha nascosto l'abito che doveva indossare. La discussione, piuttosto accesa, sarebbe andata avanti pure durante il servizio per le foto promozionali.

"Lite dietro le quinte di Tale e Quale Show 2023"

“Durante le prove, questa persona non trovava il vestito di ****** che doveva interpretare perché l’altra persona glielo aveva nascosto. - ha spifferato una fonte che ha preferito non svelare i nomi delle persone in questione - Poi l’ha trovato il truccatore che poverino è finito in mezzo perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito. Comunque hanno continuato a discutere anche durante i posati. E non vi dico con quella voce come urlava, sono dovuto uscire dallo studio, mi veniva troppo da ridere”.

Il cast di Tale e Quale Show 2023

Nel cast di Tale e Quale Show 2023 figurano: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.