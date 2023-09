Nasti-Zaccagni e l’idea di un secondo figlio: “Che pancia avevo…”

ROMA - Chiara Nasti nostalgica sui social. Condivisa una storia che la ritrae incinta di Thiago e la didascalia: “Ma che pancione avevo?”. Un dolce ricordo tra le faccine che ridono. La modella e influencer non ha mai nascosto la voglia di avere altri bambini. Al momento, insieme al calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, si godono il piccolo Thiago. Primogenito nato a novembre del 2022. A breve farà un anno, chissà se presto verrà un fratellino o sorellina a fargli compagnia. Le emozioni di diventare mamma, con un bambino in grembo, non si dimenticano mai. Chiara le ricorda sui social con i suoi follower e magari sogna una gravidanza bis.