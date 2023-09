Piqué risponde duro a Shakira: "Sono un toro"

Continua la guerra tra Piqué e Shakira. La cantante colombiana ha pubblicato una nuova canzone, intitolata El Jefe, in cui attacca senza mezzi termini l'ex calciatore. Nel testo del nuovo brano si parla della liquidazione alla tata, che l'ex difensore si sarebbe rifiutato di corrispondere per vendetta, e del padre di Gerard, citato con termini non propriamente lusinghieri. E la risposta dello sportivo non è tardata ad arrivare...