Belen pronta a dire tutto sull'addio a Stefano e a Mediaset: dove e quando

Belen Rodriguez pronta a dire tutta la verità su Stefano De Martino e sull'addio a Mediaset dopo mesi di gossip, indiscrezioni e silenzi. Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio, la soubrette argentina sarebbe in trattative con l'amica Mara Venier per un'intervista bomba a Domenica In. Quando? Sicuramente nelle prossime settimane se verrà raggiunto l'accordo tra le due parti.