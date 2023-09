Temptation Island: Perla e Igor si sono lasciati

Perla Vatiero e Igor Zeeti di Temptation Island si sono lasciati. I due si sono conosciuti all'ultima edizione del reality show ma la loro relazione non è sopravvissuta all'arrivo dell'autunno. "La nostra frequentazione è finita perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale ma è una persona a cui io voglio un mondo di bene e ci tengo tantissimo", ha raccontato Perla su Instagram, che ha escluso un ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Mirko, con il quale aveva partecipato al programma di Canale 5. "Non so come si possa pensare al fatto che dopo tutto quello che è successo tra me e Mirko io possa tornare con lui o ci potrebbe essere un ritorno fra me e lui. Veramente una cosa folle", ha precisato.

Temptation Island: Perla e Igor non stanno più insieme

"Lui mi è stato tanto vicino in determinate situazioni e per qualsiasi cosa io ci sarò sempre. Non abbiamo motivo di litigare oppure odiarci. Per come sono fatta io non mi va di spiegare nei minimi dettagli le motivazioni perché penso che determinate cose sono private. - ha aggiunto Perla Vatiero - Il programma mi ha fatto conoscere delle persone stupende e visto che è stata una settimana pesante mi godo questi giorni in tranquillità a Roma".

Temptation Island: il commento di Igor

Igor nelle sue storie Instagram ha scritto: "Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci appieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part-time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite...con maggiore serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L'affetto resta".