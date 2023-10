Piqué e Shakira di nuovo insieme: ma il motivo è inaspettato

Piqué e Shakira ancora insieme a un anno dalla burrascosa rottura. Oltre ai figli Milan e Sasha , che hanno rispettivamente dieci e otto anni, l'ex coppia deve fare i conti con alcune proprietà in comune che starebbe cercando di vendere. Nello specifico l'ex calciatore e la cantante vorrebbero sbarazzarsi di un complesso di tre case situato a Esplugues de Llobregat, in Catalogna.

Piqué e Shakira vendono il loro complesso residenziale

Al momento non avrebbero ricevuto ancora alcuna offerta interessante anche se, va precisato, i due starebbero cercando un acquirente con l'aiuto di un esperto agente immobiliare, in modo discreto e privato, senza pubblicità online o manifesti pubblici. Un modo, come precisa ABC, per evitare ulteriori speculazioni su Shakira e Piqué, già mediaticamente molto esposti. L'immobile è intestato a un'azienda gestita dal padre dell'ex difensore e il suo prezzo è stimato intorno ai 15 milioni di euro.

Com'è il complesso residenziale in vendita di Piqué e Shakira

Il complesso residenziale di Shakira e Piqué comprende una villa bifamiliare su un terreno di 3.800 mq. Progettata dall'architetto catalano Mireia Admetller, questa residenza ha cinque piani, tre esterni e due sotterranei, che ospitano diversi lussi quali un'area giochi, uno studio, una biblioteca, una palestra, piscina, una sala cinema e un campo da padel. Presente inoltre uno studio di registrazione che veniva utilizzato dalla popstar, che di recente ha lasciato la Spagna per tornare a vivere a Miami.

La separazione ha fermato la ristrutturazione

Una casa ospitava spesso i genitori di Shakira o altri ospiti dell'ex coppia. Oltre a queste due abitazioni, all'interno del complesso è presente un terzo immobile che Shakira e Piqué avevano acquistato con l'intenzione di ristrutturarlo. La separazione ha però posto fine al progetto, lasciando la casa nello stato originario.