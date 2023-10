Elisabetta Gregoraci in imbarazzo dopo la confessione del figlio

Elisabetta Gregoraci è tornata a Verissimo insieme a Nathan Falco. Mamma e figlio sono molto legati e la soubrette ha rivelato un simpatico aneddoto a Silvia Toffanin, che ha divertito tutto il pubblico in studio. Nathan Falco, nato 13 anni fa dal matrimonio tra la Gregoraci e Flavio Briatore , ha sfoggiato lo scorso agosto un dolcevita. Un look piuttosto insolito che ha spinto Elisabetta ad indagare sulla vicenda.

Elisabetta Gregoraci e il misterioso dolcevita del figlio

"Quando ha abbassato il dolcevita e ho visto il suo collo tutto viola, mi sono molto spaventata", ha raccontato Elisabetta Gregoraci a Verissimo. "Poi mi ha detto che erano dei succhiotti", ha aggiunto. Nathan Falco ha precisato di non essere ancora fidanzato ma di avere il cuore impegnato. Molto probabilmente il ragazzino andrà presto in collegio in Svizzera, come desidera il padre Flavio. Più restia all'idea EliGreg: "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove. Adesso vediamo. Il papà è proprio convinto di questa cosa, io un pochino meno".

Il rapporto oggi tra Elisabetta Gregoraci e Briatore

Elisabetta Gregoraci ha assicurato di avere un ottimo rapporto con l'ex marito Flavio Briatore: "Sono una ex moglie un po' inusuale. Di solito ci sono i litigi, i dispetti, tra noi non c'è mai stato niente di tutto questo. La serenità di Nathan è grazie a quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione. Siamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza, a Montecarlo. Siamo quasi tutte le sere a cena insieme". La Gregoraci ha preferito non menzionare durante l'intervista a Verissimo Giulio Fratini, il giovane imprenditore al quale è legata ormai da un anno.