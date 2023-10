Rodrigo De Paul insieme a Candela Lecce, presunta ex fiamma di Icardi

A due mesi dalla fine della love story con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul avrebbe già un nuovo amore. Stando a quanto riporta Caras, il giocatore starebbe frequentando la modella e influencer Candela Lecce . Tutto sarebbe iniziato con un messaggio su Instagram, che avrebbe poi portato ad una conoscenza più approfondita. Non solo: Candela commenterebbe di continuo le foto social del calciatore dell'Atletico Madrid.

Candela Lecce e la presunta storia con Icardi

Non è la prima volta che il nome di Candela Lecce viene accostato a quello di un calciatore. Qualche tempo fa si è vociferato di una relazione clandestina tra la 23enne e Mauro Icardi. La Lecce ha assicurato in passato di aver avuto una tresca con il marito di Wanda Nara e di aver successivamente ricevuto delle minacce per le sue confidenze. Versione dei fatti mai confermata dall'ex attaccante dell'Inter.