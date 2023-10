Beckham, la presunta amante Rebecca è furiosa: "Non sei tu la vittima"

Rebecca Loos è irritata e infastidita dal documentario Netflix sui Beckham , quello in cui si parla della presunta relazione tra la donna e David. "Capisco che abbia un'immagine da preservare, ma si sta dipingendo come una vittima e mi sta facendo passare per una bugiarda, come se avessi inventato queste storie", ha detto al Daily Mail la Loos, ex assistente dell'attaccante. "È tutto, “povero me”. Deve assumersi la responsabilità", ha aggiunto Rebecca, che nel 2004 aveva assicurato di aver avuto una storia clandestina con David, all'epoca già sposato con la moglie Victoria.

David Beckham ha negato la storia con Rebecca Loos

David Beckham negò qualsiasi accusa di infedeltà all'epoca. Nel documentario di Netflix si racconta la difficoltà nel superare quel momento. "Non so come siamo riusciti a superare tutto questo in tutta onestà", ha detto davanti alle telecamere il comproprietario dell'Inter Miami, con la moglie stilista ed ex cantante delle Spice Girls. "Le storie erano orribili, ma sono vere. Nel documentario parla di questa che in definitiva è la sua vita privata, chiudendola. Penso che una cosa sia tenere per sé la propria vita privata. Un’altra cosa è ingannare il pubblico", ha precisato Rebecca.