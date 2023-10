Sophie Codegoni: "Schiaffi da Basciano, non sono plagiata"

Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per replicare all'intervista dell'ex compagno Alessandro Basciano. Quella in cui il deejay ha negato il tradimento a Ibiza di cui ha parlato l'ex tronista di Uomini e Donne. "Non sono plagiata come dice lui - ha rivelato Sophie - non mi faccio influenzare da maghi e cartomanti. Decido con la mia testa che merito di più. Da parte sua ho ricevuto tante mancanze di rispetto. A Mykonos mi ha dato uno schiaffo perché mi ero fatta accompagnare dal suo manager in camera, mentre lui suonava in un locale, a piastrarmi i capelli. Io l'ho perdonato ma ho sbagliato".