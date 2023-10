Brad Pitt regala all'ex moglie Jennifer Aniston una villa da 79 milioni

Colpo di scena tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Il divo di Hollywood, stando a quanto riporta il Mirror, ha ricomprato la casa in cui ha vissuto con la collega nel periodo in cui erano sposati, cioè dal 2000 al 2005. Dopo aver acquistato la villa alla cifra record di 79 milioni di dollari, Pitt l’ha donata all’ex moglie come dono per il suo cinquantesimo compleanno. Il fatto risale al 2019 ma solo ora è venuto a galla.