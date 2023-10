Anche Belen cambia casa: dove si trova e quanto costa l'attico a cinque stelle

Dopo i Ferragnez, anche Belen Rodriguez cambia casa. Più che per esigenze di spazio la soubrette argentina ha deciso di traslocare per dare un taglio al passato e iniziare una nuova vita con Elio Lorenzoni, suo compagno dallo scorso luglio ma amico da oltre dieci anni. La coppia vivrà insieme a Santiago e Luna Marì, i figli che Belen ha avuto dagli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese . Come fa sapere il settimanale Chi, che ha pubblicato foto inedite di Belen e Elio, la showgirl si trasferirà presto in un moderno complesso residenziale di Milano , città dove l'ex volto Mediaset vive ormai da tempo.

La nuova casa di Belen Rodriguez a Milano

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni andranno a vivere in un attico situato in un palazzo industriale ristrutturato e convertito ad abitazioni. Offre consierge h24, car valet, piscina coperta, palestra, centro benessere e driver a disposizione. Un vero e proprio paradiso dove ricominciare. "Pare che la scelta di Belen di cambiare casa sia stata dettata dal desiderio di staccare con il passato", rivela il magazine. Il riferimento è all'ennesima rottura con Stefano De Martino, che tanto ha fatto soffrire la Rodriguez. L'immobile si trova vicino la casa che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno acquistato tempo fa.

Quanto costa l'attico di Belen a Milano

Impossibile, al momento, conoscere il costo esatto dell'attico su cui ha posato gli occhi Belen Rodriguez. Spulciando però gli annunci immobiliari di Milano, è possibile notare che per strutture del genere i prezzi sono piuttosto elevati. Si passa dai 650mila euro per un attico da 96 metri quadrati in via Domodossola al milione e 700mila euro per un appartamento all'ultimo piano in corso Sempione da 205 metri quadrati.