Britney Spears: "Costretta a raccogliere la spazzatura dopo aver perso la verginità"

Nuove rivelazioni sulla vita privata di Britney Spears. Nella biografia 'The Woman in me' la cantante, diventata nota in tutto il mondo durante l'età dell'adolescenza, ha ammesso che il suo staff cercava di farla passare per vergine sebbene lei facesse già sesso da quando aveva 14 anni. "Dato che avevo così tanti fan adolescenti, i miei manager e i miei addetti stampa avevano cercato a lungo di ritrarmi come un’eterna vergine, anche se Justin Timberlake (fidanzato dell'epoca, ndr) e io vivevamo insieme e io facevo sesso da quando avevo quattordici anni". Poi si è chiesta: "Perché i miei manager hanno lavorato così duramente per affermare che ero una specie di giovane vergine anche quando avevo vent’anni? Di chi erano affari se avevo fatto sesso o no?".