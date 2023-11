Giorgia Soleri hot, bufera sul vestito: "Ti vesti da...". E lei si infuria

Una notte di Halloween in maschera per Giorgia Soleri , che ha condiviso alcune foto della serata sui social. L'ex fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin , ha festeggiato con gli amici indossando un costume da Catwoman . Mascherina in volto, collare al collo e tutta fasciata di pelle nera, l'ex partecipante di Pechino Express ha fatto impazzire i fan: "Sei meglio di Michelle Pfeiffer", ha scritto qualcuno citando la storia interprete del personaggio in "Batman Il ritorno" di Tim Burton , film uscito nelle sale nel 1992 ma ancora apprezzatissimo dai fan. Ma non tutti i commenti sono stati altrettanti lusinghieri...

Giorgia Soleri attaccata sui social dagli hater: la risposta epica

Le star italiane hanno pescato a mani basse dai personaggi del film per festeggiare Halloween 2023. Da Diletta Leotta come Angelina Jolie in Tomb Rider a Chiara Ferragni che imita Sharon Stone in Basic Instinct, anche Giorgia Soleri non è stata da meno con il suo costume da Catwoman. Il post social condiviso dall'influencer ha però attirato critiche e attacchi degli hater. "Esiste una donna che non veda halloween solo come un modo per giustificare il suo vestirsi da m1gn0tt4 con un costume che non richiama l'horror in alcun modo?", si legge nella sezione commenti alle foto. Subito è arrivata la risposta di Giorgia Soleri; "Tranqui non ho bisogno di Halloween per vestirmi da mign...". Un messaggio ironico che ha avuto il plauso di tutti gli altri utenti.