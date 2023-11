"Neymar e Bruna in crisi: il futuro è deciso, presto l'annuncio ufficiale"

Bruna Biancardi sarebbe stanca di Neymar . Dopo due anni insieme e i continui tradimenti del giocatore, la modella brasiliana avrebbe detto basta. Stando a quanto riportano i media sudamericani la coppia starebbe per annunciare la separazione definitiva , a poche settimana dalla nascita della figlia Mavie .

Neymar e Bruna Biancardi a un passo dall'addio

Bruna non avrebbe gradito l'ultima follia dell'attaccante: due giorni di festa sfrenata nella sua villa di Mangariba, alla presenza di decine di ragazze. "Non si può cambiare una persona che non vede l'errore che fa", ha scritto la Biancardi su Instagram. Un'affermazione che sembra una chiara frecciatina al compagno.

Chi è Bruna Biancardi

Bruna Biancardi ha 29 anni ed è una modella, influencer e imprenditrice brasiliana. È proprietaria di un negozio di abbigliamento e responsabile marketing di un'azienda che produce costumi da bagno. Ha conosciuto Neymar due anni fa ad una festa a Rio de Janeiro. Bruna ha un ottimo rapporto con Rafaella Santos, la sorella dello sportivo.