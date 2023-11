Federica Nargi e il look antipioggia: Matri reagisce così

Look antipioggia per Federica Nargi. La soubrette ha sfoggiato un lungo impermeabile abbinato a stivali alti e cappello da pescatore. Un outfit che non ha particolarmente convinto il compagno Alessandro Matri. "Oggi andiamo a pesca?", ha detto con ironia. "Hai rotto i cog****", la replica della compagna. Un divertente siparietto puntualmente condiviso sui social network.