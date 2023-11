"Temptation Island Winter salta a causa del conflitto"

Temptation Island Winter non s'ha da fare. Stando a quanto riporta TvBlog la versione invernale del fortunato programma condotto da Filippo Bisciglia non andrà più in onda nonostante sia stata annunciata da Mediaset qualche tempo fa. "La ragione di tutto ciò pare risiedere nel fatto che essendo necessaria per questo formato una location marina, la situazione che si sta vivendo nei luoghi cui si pensava di andare a girare, al momento non è sicura, visto il conflitto in atto", fa sapere il portale di televisione.