Melissa Satta svela la verità sulla battuta a Elisabetta Canalis e sulla rivalità

L' intervista di Melissa Satta a Belve continua a far discutere. Soprattutto, a non spegnersi, è la polemica scatenata da una sua risposta su Elisabetta Canalis, a cui spesso negli anni è stata paragonata : " Diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse... Non c'è mai stata volontà di essere associata a lei, poi ho capito che faceva comodo anche pubblicamente creare questa finta rivalità", queste le sue parole alle quali proprio la Canalis aveva risposto piccata in una storia su Instagram.

Melissa Satta: "Pettegolezzi su cose inesistenti"

Per questo la Satta ha voluto nuovamente ribadire la sua posizione con una storia postata sui social: "Grazie per tutti i commenti positivi, sono andata a Belve da Francesca Fagnani consapevole che sarebbe stata un'intervista un po' frizzante. Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate... Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis. Lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene cosi... Ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un'offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente", queste le parole della dolce metà di Berrettini a spegnere qualsiasi tipo di polemica, o presunta rivalità, con la Canalis.