Cecilia Rodriguez e la crisi con Ignazio Moser: arriva il duro sfogo

Le parole di Cecilia Rodriguez

"Sono settimane che mi mandate messaggi ai quali non so più cosa rispondere. Mi dite: 'Cecilia sono triste per te', 'Cecilia che ti succede', 'Sei sola, Ignazio non c'è'. E io cosa vi devo rispondere?", ha detto Cecilia Rodriguez su Instagram. "Era uno sfogo per dirvi: tornate in voi, cercate di capire che questi social non sono la vita reale. Io cerco di usarli nel modo migliore, cercando di trasmettervi cose carine visto che di brutto ne abbiamo già tanto", ha aggiunto.

Nessuna crisi tra Cecilia e Ignazio

Tra le righe Cecilia Rodriguez ha fatto capire che non c'è alcuna crisi con Ignazio Moser, conosciuto al Grande Fratello Vip. "Cercate di capire che la vita è un'altra. Io vi vengo a salutare qua per avere una comunicazione diretta, ma vivo fuori", ha ribadito l'argentina che, per rassicurare tutti i fan che la relazione con il figlio di Francesco Moser è solida ha pubblicato una foto con il fidanzato.

Il matrimonio di Cecilia e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati costretti a rimandare il matrimonio per alcuni problemi logistici. Il grande evento è stato così fissato al 2024, anche se al momento non è stata ancora scelta una data ufficiale. Molto probabilmente il sì verrà pronunciato la prossima primavera.