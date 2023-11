Tutti preoccupati per Jennifer Aniston: non risponde più al telefono

Giorni complicati per Jennifer Aniston: la morte dell'amico e collega Matthew Perry ha sconvolto l'attrice. "L’ultima volta che abbiamo visto Jennifer è stato al funerale di Matthew, venerdì scorso. È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono", hanno fatto sapere alcuni amici a Page Six. L'ex moglie di Brad Pitt ha perso il padre un anno fa e questo ennesimo lutto le ha dato "il colpo di grazia".