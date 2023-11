Pamela Prati e il fidanzato di 19 anni: "Sono molto innamorata"

Pamela Prati in love. Dalla scorsa estate la soubrette 64enne sta frequentando il 19enne Simone Ferrante. Un amore grande e intenso, che non risente della differenza d'età. "Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento sempre un’eterna ventenne. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì, ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne", ha dichiarato la Prati a La vita in diretta.