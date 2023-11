Benji Mascolo si è sposato in segreto: chi è la moglie Greta

Fiori d'arancio per Benjamin Mascolo , ex del duo musicale Benji e Fede . Il cantante, chitarrista e attore ha detto sì a Greta Cuoghi . Il matrimonio è avvenuto in maniera intima e segreta: la notizia è trapelata solo dopo che qualcuno ha avvistato fuori dal Comune la coppia, che ha prontamente immortalato in un video diventato virale su TikTok . In tempi recenti Mascolo non ha nascosto la voglia di sposarsi . "Questa volta non mi importa della festa, mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria", ha detto a Fanpage. Tempo fa Benjamin doveva convolare a nozze con l'attrice e cantante americana Bella Thorne ma, dopo tre anni insieme, la relazione è finita. "Con Bella c'era stata solo una promessa di matrimonio, ma c'era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia". Detto, fatto.

La rinascita di Benjamin Mascolo di Benji e Fede

Greta Cuoghi è stata fondamentale nel percorso di rinascita di Benjamin Mascolo che, durante il periodo trascorso accanto a Bella Thorne, è caduto nel vortice dell'alcol e delle droghe. "Decidere di fare un percorso, di avere una relazione seria, un rapporto umano, 1 a 1, con una persona è un bel dispositivo di protezione, così come avere una famiglia, dei figli, quindi essere responsabile anche per altre persone, non solo per te stesso", ha assicurato. A Vanity Fair ha invece precisato: "Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace! È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima".

Chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benji Mascolo

Poche le informazioni su Greta Cuoghi, la moglie di Benjamin Mascolo. La ragazza dovrebbe avere poco più di venti anni ed è di Modena, la stessa città dell'artista.