Zaccagni, la moglie Chiara Nasti è una furia: "Facce di me***, infami"

Nuova sfuriata sui social network da parte di Chiara Nasti. La moglie di Mattia Zaccagni è da tempo nel mirino degli haters per lo stile di vita che conduce e che mostra quotidianamente sui social network. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è poi molto criticata per il modo in cui sta crescendo il figlio Thiago, che sta per compiere un anno. L'ultimo commento di una utente ha ferito parecchio la 25enne, che è così sbottata su Instagram.