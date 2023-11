"Will Smith faceva sesso con un attore", l'ex assistente sgancia la bomba

Will Smith sarebbe stato beccato a fare sesso con il collega Duane Martin. A farlo sapere l'ex assistente personale dell’attore premio Oscar intervistato da Tasha K. Bilal. Secondo Brother Bilal, ex tuttofare di Smith, i due attori che recitavano insieme nella popolare serie tv 'Willy, il principe di Bel-Air' (Duane prestava il volto a Dexter, spalla del protagonista), avrebbero consumato un rapporto sessuale in un camerino. "Ricordo benissimo la scena, ho aperto la porta del camerino di Duane ed è stato allora che l'ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso", ha spiegato.