Hakimi beccato insieme a Karoline Lima, l'ex di Militao

Il gossip travolge ancora una volta il mondo del calcio. Stando a quanto riporta @segueacami, una delle pagine social di cronaca rosa più famose del Brasile, Achraf Hakimi sarebbe stato avvistato in una discoteca di Madrid con Karoline Lima , l'ex compagna di Eder Militao . La modella brasiliana è volata in Spagna per la piccola Cecilia, la figlia avuta un anno fa dal difensore del Real Madrid . La bambina ha avuto modo di trascorrere qualche ora insieme al padre mentre la madre avrebbe deciso di ritagliarsi qualche ora in compagnia del giocatore del Paris Saint-Germain.

Hakimi insieme all'ex di Militao

Secondo il portale di pettegolezzi Hakimi e Karoline non si seguono sui social network ma nell'ultimo periodo si sono scambiati reciprocamente diversi like su Instagram. La scelta di non seguirsi è molto probabilmente dovuta al fatto di mantenere un basso profilo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questo legame. Il calciatore marocchino è single dalla scorsa primavera: per tre anni è stato sposato con l'attrice Hiba Habouk, dalla quale ha avuto i piccoli Amin e Naim.