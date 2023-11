"Francesca Fagnani può lasciare la Rai: Belve in bilico, il retroscena"

Francesca Fagnani potrebbe presto lasciare la Rai con il suo Belve , programma ormai diventato a tutti gli effetti un vero e proprio cult. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, "la trasmissione è nei desideri di due realtà: una rete non generalista (non è Nove!) e una ricca piattaforma online". Ma l'azienda di viale Mazzini non sarebbe pronta a rinunciare al format...

Ultimi gossip su Belve di Francesca Fagnani

"Per il servizio pubblico dell'era meloniana - fa sapere sempre Oggi - sarebbe difficile motivare la rinuncia a uno dei pochi prodotti che garantiscono indotti pubblicitari consistenti. Al settimo piano di viale Mazzini è perciò allo studio una proposta congrua per convincere Francesca a non abbandonare Rai 2". Per ora nessuna replica è arrivata da parte della giornalista e conduttrice.