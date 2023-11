Perché William non vuole fare pace con Harry: i segreti mai svelati fino ad oggi

La pace tra il Principe Harry e il Principe William appare sempre più come un'utopia. Qualcuno aveva parlato di prove di disgelo dopo la telefonata di Harry e Meghan Markle a Re Carlo III in occasione del suo 75esimo compleanno ma la strada verso una vera riconciliazione sarebbe ancora piuttosto lunga. Come sottolineato da Buckingham Palace, "le ferite provocate dalla biografia di Harry (Spare, ndr) non possano essere sanate da una telefonata". Ma all'orizzonte ci sono nuove tensioni, dovute ad un altro libro in uscita - 'Endgame' - scritto da Omid Scobie, giornalista amico e portavoce (seppur non ufficiale) di Harry e Meghan.

Harry e William: nuove rivelazioni bomba sulla famiglia reale inglese

Le prime anticipazioni del libro diffuse sul web parlano di Harry che, nelle ultime ore della Regina Elisabetta II nel settembre 2022, venne "completamente isolato" dai parenti. Prima "fu tenuto all'oscuro" sul peggioramento delle condizioni di salute dell'amata nonna; poi, quando Carlo finalmente gli telefonò per dirgli di andare immediatamente in Scozia, Harry mandò un messaggio al fratello William per chiedergli se potevano viaggiare insieme "e non ottenne alcuna riposta". Arrivò invece un'altra telefonata di Carlo, che ordinò al figlio di presentarsi a Balmoral da solo, senza Meghan Markle.

Ancora tensioni tra Harry e Meghan e la famiglia reale inglese

Carlo spiegò a Harry che, in rispetto del protocollo reale al capezzale della regina non ci sarebbe stata nemmeno Kate Middleton. Ma stando a quanto sostiene Omid Scobie quella del protocollo reale fu solo una scusa: l'assenza di Kate era dovuta semplicemente alla sua "scelta personale di rimanere con i figli", Meghan invece fu deliberatamente esclusa perché "non era benvenuta a palazzo". Così Harry, escluso dal volo che portò gli altri royal a Balmoral, arrivò troppo tardi per dire addio alla nonna. Quando il suo aereo privato atterrò ad Aberdeen, la morte di Elisabetta era stata già annunciata. In un frangente tanto doloroso, precisa Scobie, i Windsor "lasciarono Harry completamente solo".

Perché il Principe William non vuole fare pace con Harry

Sempre in 'Endgame' si legge che William è "assolutamente contrario" alla tregua con il fratello. L’erede al trono considera Harry "un disertore che non può più tornare indietro" in famiglia.