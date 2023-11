"Morgan cacciato da X Factor: il licenziamento dopo quella battuta"

Morgan ancora al centro della polemica. Stando a quanto si mormora sul web il cantautore è prossimo al licenziamento da X Factor . Il motivo? Le battute infelici nei confronti di Fedez e Francesca Michielin e gli scontri con gli altri due giurati, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Il Fatto Quotidiano riporta che fonti vicine alla casa di produzione Fremantle avrebbero confermato che proprio in queste ore si starebbero preparando le carte per allontanare l'ex leader dei Bluvertigo dal talent show di Sky.

Morgan fuori da X Factor?

Ad aggravare la posizione di Morgan ci sarebbe anche un'intervista rilasciata dal cantante a Fanpage, nel quale assicura di essere stato richiamato nella giuria di X Factor "per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica". L'artista ha poi criticato lo show per l'eccessiva pubblicità e per il ruolo del presentatore, ovvero Francesca Michielin.

Morgan e la battuta su Fedez

A pesare sulla situazione anche la battuta di Morgan su Fedez, che ha fatto scalpore sul web. "Vuoi farmi da psicologo? Ah no, sei troppo depresso". Fedez ha incassato la stoccata con classe: "Ringrazio Morgan per aver fatto notare con tatto che soffro di depressione". Poi sono arrivate pubblicamente le scuse di Morgan ma a "frittata" ormai fatta.