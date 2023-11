Retroscena X Factor: cosa faceva Morgan dietro le quinte

Continua a far chiacchierare il licenziamento di Morgan da X Factor. Fedez aveva richiesto a Sky di mostrare presunte immagini compromettenti di liti e alterchi con Morgan protagonista. Successivamente si era poi parlato di soli audio che, però, la rete ha deciso di non mandare in onda. A quanto pare Sky ha valutato che era meglio non far sentire quegli audio, perché non erano così fondamentali a dimostrare l’espulsione di Marco Castoldi. Nell'ultima puntata la conduttrice Francesca Michielin ha dichiarato senza mai fare il nome del collega: “È stata una settimana complessa, le cose si risolveranno nelle sedi più opportune. Adesso, però, parliamo di musica. I giudici da questa sera saranno tre e vogliamo concentrare le nostre attenzioni sui giovani in gara".