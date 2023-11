"Belen sposa Elio, nozze prima o dopo quelle di Cecilia e Ignazio"

Quando si sposano Cecilia e Ignazio

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è fissato alla prossima primavera: una data ufficiale non è stata ancora resa nota. In estate, o molto probabilmente in autunno, dunque, Belen dirà sì a Elio Lorenzoni. Non è escluso, inoltre, un terzo figlio per la conduttrice, già mamma di Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2.