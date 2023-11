Stefano De Martino al settimo cielo: nuovo arrivo in famiglia

La famiglia di Stefano De Martino in festa: è nato Mattia , il primo nipotino dell'ex marito di Belen Rodriguez. Si tratta del figlio di Adelaide, sorella minore del conduttore Rai nonché sua assistente. La nascita del bambino è avvenuta il 28 novembre ed è stata annunciata sui social network dalla neo mamma con tanto di foto del neonato. Il piccolo è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, presso la Clinica Villa Stabia, popolare ospedale privato della zona. Sui social ufficiali della struttura c'è la foto di Stefano, raggiante dalla felicità.

Chi è Adelaide, la sorella di Stefano De Martino

Adelaide De Martino è la sorella minore di Stefano. È 5 anni più piccola del presentatore (classe 1989). Stefano ha pure un altro fratello, Davide, diventato da poco maggiorenne. Qualche anno fa Adelaide è stata al centro della cronaca rosa per via della sua amicizia con Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Nel corso del tempo il legame tra le due ex cognate si è raffreddato, complice la rottura tra la modella argentina e l’ex tronista di Uomini e Donne. Adelaide lavora con Stefano: è la sua problem solver, si occupa della logistica e della sua fitta agenda. In passato ha lavorato per un breve periodo nel negozio d’abbigliamento che De Martino ha aperto e poi chiuso a Milano. Adelaide ha messo su famiglia con il compagno Diego Di Domenico, organizzatore di eventi e manager nonché nipote del cantante Enzo Di Domenico.

Il commento della madre di Stefano De Martino

Per Maria Rosaria, la madre di Stefano e Adelaide De Martino, si tratta del secondo nipotino, arrivato dieci anni dopo Santiago, nato dall'amore tra l'ex ballerino e Belen Rodriguez. La signora è sempre stata molto riservata ma per l'arrivo di questo nuovo nipotino si era sbottonata sui social commentando proprio la foto dell'annuncio della gravidanza di Adelaide: "Ti aspetto piccolo amore di nonna", aveva scritto.