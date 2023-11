Sonia Bruganelli: "Tutta la verità sulla storia con Antonino Spinalbese"

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

"Antonino è un carissimo amico. Noi abbiamo collaborato e lo stiamo facendo ancora oggi a livello lavorativo ed io veramente devo dire che quando vado a Milano sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna che è davvero meravigliosa (la figlia che Spinalbese ha avuto due anni fa da Belen Rodriguez, ndr)- ha fatto sapere Sonia Bruganelli a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi - Lui mi piace come ragazzo e come persona".

Sonia Bruganelli: "Chi vivrà vedrà"

"Veramente è uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè, anche quando si esce in gruppo, paga sempre lui. Non c'è nulla da fare, lui è molto gentile. È una bravissima persona. Non smentiamo perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, ad oggi è un amico ma chi vivrà vedrà", ha aggiunto Sonia Bruganelli che è tornata al suo lavoro dietro le quinte dopo l'esperienza al Gf Vip.