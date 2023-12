Simona Izzo svela il tradimento di Antonello Venditti: "Non ci parliamo più"

Dopo Ilary Blasi e Belen Rodriguez tocca a Simona Izzo. A distanza di anni l'attrice e regista ha confessato un tradimento dell'ex marito Antonello Venditti. I due sono stati sposati dal 1975 al 1978. La Izzo, oggi felicemente legata a Ricky Tognazzi, ha chiarito che il suo legame con Maurizio Costanzo non c'entra nulla con la fine del suo matrimonio. "Venditti aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati. Molti mariti fanno così. Maurizio è arrivato subito dopo. Lui non lo annovero tra gli uomini della mia vita. Quelli sono soltanto mio figlio, Ricky, Antonello, e poi mio padre, non è stata così incisiva la nostra storia. Lui è tra le persone della mia vita che ho conosciuto e a cui ho voluto bene. Diciamo che io e Maurizio ci siamo dati una mano a vicenda. Non riesco a parlare di una vera e propria relazione sentimentale. Io venivo da una separazione, lui era in un momento difficile della sua vita", ha fatto sapere al Corriere della Sera.