Messi ha tradito la moglie? L'ex di Neymar pubblica una chat compromettente

Leo Messi nei guai. Secondo quanto spifferato sui social network da Fernanda Campos, modella ed ex fiamma di Neymar, il calciatore argentino avrebbe tradito la moglie Antonela Roccuzzo, dalla quale ha avuto tre figli. La brasiliana ha postato sui suoi account una presunta chat in cui Messi le chiede un incontro: "Dove posso incontrarti? Vivi in Brasile?". La risposta della Campos: "Brasile o Privacy", riferendosi in quest'ultimo caso alla piattaforma OnlyFans dove vende contenuti per adulti. Messi replica che non può aprire quel link, visto che appunto è per abbonati, e domanda qual è il luogo in Brasile dove vive Fernanda. Quest'ultima ha poi aggiunto: "Messi ha visto e apprezzato una mia storia cinque giorni fa". Di recente si è parlato di una crisi tra Messi e la moglie ma la coppia ha smentito mostrandosi più unita che mai: cosa succederà ora? Tra l'altro Fernanda non è nuova a scandali del genere: lo stesso è accaduto qualche mese fa con Neymar.