Stefano De Martino con l'ex Gilda Ambrosio dopo Belen: il piccante gossip

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme. L'ex ballerino di Amici e la stilista e imprenditrice sono stati beccati ancora una volta dai paparazzi. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente mostrano il conduttore e la ragazza uscire insieme da casa di lei e poi dirigersi a cena in un noto ristorante. Come ricorda la rivista, Stefano e Gilda erano già inseparabili nel 2017 : più volte si è parlato di una liaison anche se i diretti interessati si sono dichiarati sempre e solo amici.

Stefano De Martino paparazzato con Gilda Ambrosio

Gente pone però un dubbio su Stefano De Martino: "Tra un ritorno di fiamma e l'altro con Belen, Gilda è sempre rimasta al fianco del ballerino, non si sa se come confidente o come una delle amanti citate da Belen". Intanto la Rodriguez appare serena con il nuovo compagno Elio Lorenzoni, che l'ha aiutata a sconfiggere la depressione. La soubrette argentina è in attesa del divorzio da De Martino per poter così convolare a nozze con l'imprenditore.