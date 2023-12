Paola Di Benedetto parla della presunta crisi con Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono in crisi? Il gossip è iniziato a circolare in rete dopo che alcuni utenti hanno notato che i due nell'ultimo periodo non si sono più scambiati like o commenti sui social network. Qualcuno ha così parlato di allontanamento tra la conduttrice e il calciatore del Torino ma la realtà è ben diversa. "Nessuna crisi...mazza come sono attenti. Devo fare attenzione a non perdermi nessun post", ha replicato così l'ex Madre Natura di Ciao Darwin.