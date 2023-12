Elodie e l'abbraccio a Annalisa, il dettaglio scatena i social: "Mano in fuorigioco"

MILANO - Alla fine è successo veramente: Elodie e Annalisa si sono esibite insieme davanti a 12.000 persone presenti al Forum per l'ultima data del tour della cantante di "A Fari Spenti". Uno show nello show per le artiste che hanno raggiunto il successo partendo dalla scuola di "Amici". Elodie e Annalisa hanno cantato e ballato sulle note delle hit "Ciclone" e "Mon Amour" e alla fine la super ospite ha detto alla collega: “Devo dirti grazie, sono felice come una bambina. Questa è la prima volta che cantiamo insieme e spero la prima di una lunga serie“.