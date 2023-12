Zaniolo, social scatenati: "Fidanzato con Soleil Sorge". L'indizio su Instagram

Nicolò Zaniolo fidanzato con Soleil Sorge? L'ex protagonista del Grande Fratello, tra l'altro con un passato a Uomini e Donne e a Roma Tv, nei giorni scorsi era in Liguria, come da storie Instagram e ha fotografato uno scorcio in cui, qualche minuto dopo, è stato immortalato, vista mare, anche Nicolò Zaniolo. Ventiquattro anni lui, 29 lei, secondo i social si frequenterebbero da settimane e lui, appena possibile, tornerebbe dall'Inghilterra (gioca nell'Aston Villa) per lei. Sarà davvero così? Nei prossimi giorni, e forse nelle prossime storie, la risposta.