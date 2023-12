Maria De Filippi compie 62 anni e arriva il regalo di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi ha compiuto 62 anni lo scorso 5 dicembre. Per la conduttrice si è trattato del primo compleanno senza l'adorato marito Maurizio Costanzo, scomparso il 28 agosto . Come spiffera il settimanale Chi, la presentatrice Mediaset ha trascorso questa giornata lavorando. Come ogni anno, però, ha ricevuto moltissimi fiori da parte di amici, parenti e collaboratori. Non è mancato poi un omaggio di Pier Silvio Berlusconi, molto legato alla De Filippi.

Pier Silvio Berlusconi e il regalo di compleanno per Maria De Filippi

Come rivela sempre la rivista, Pier Silvio Berlusconi "si è presentato negli studi Elios per una visita inaspettata e graditissima a Maria De Filippi nel giorno del suo compleanno, per porgere di persona i suoi auguri". Auguri preziosi anche da parte di Fiorello, che ormai ogni anno chiama Queen Mary in diretta a Viva Rai2, un pò come fatto recentemente con Gianni Morandi in occasione dei suoi 79 anni.